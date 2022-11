Homem é encontrado morto no JD. Ponta Grossa; PM foi acionada

Da Redação

Um homem encontrou o irmão dele morto em uma residência da Rua Ibaté, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, na manhã deste domingo, 06. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e as polícias Civil e Militar foram acionadas para comparecer ao local.

Segundo o boletim de ocorrências, o homem teria encontrado o irmão inconsciente na residência e acionou o SAMU. Com a chegada da equipe, o médico atestou a morte da vítima, que não tinha sinais de violência. Mesmo assim, o médico optou por acionar a PM, que posteriormente acionou a Polícia Civil, Criminalística e Instituto Médico Legal (IML).

O irmão da vítima contou aos policiais que ele foi visto com vida no dia anterior (sábado) por volta das 20h30, sendo localizado no domingo, por volta das 08h, já sem vida.

Como não foi constatada nenhuma violência por parte da perícia, o corpo foi liberado para a família acionar a funerária local.

