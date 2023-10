Homem é encontrado morto no distrito do Pirapó em Apucarana

Um homem de 41 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (10) no distrito do Pirapó em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma residência localizada na rua José Hernandes.

Após o homem ser encontrado morto, a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e compareceram no local para constatar o óbito.

Segundo informações dos agentes, o local foi analisado e os PMs não encontraram sinais de crime ou de violência na residência nem no corpo. No entanto, o caso ainda será investigado pelo Polícia Civil.

