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SUSPEITA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto em pensionato de Apucarana

Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as causas da morte; suspeita inicial é de homicídio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é encontrado morto em pensionato de Apucarana
Autor Polícia Científica foi acionada para retirar o corpo - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (5) no interior de um pensionato em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 pelo próprio responsável pelo imóvel, que fica no Jardim das Flores, que encontrou a vítima caída em um dos banheiros do local.

-LEIA MAIS: Polícia prende quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Jardim Alegre

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Equipes da Polícia Militar foram enviadas ao endereço para realizar o isolamento da área e acionar os órgãos competentes. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estão no local para dar início aos trabalhos de perícia e remoção do corpo. Por conta do local, que seria de difícil acesso no imóvel, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no trabalho de retirada da vítima.

Até o momento, o home não teve a idade nem a identidade confirmadas. As circunstâncias e a causa da morte permanecem sob investigação. O homem morto teria aproximadamente 35 anos, segundo as primeiras informações.

A Polícia Militar informou que a possibilidade principal é de "morte provocada", mas ressaltou que o caso é investigado pela Polícia Civil.

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O proprietário do pensionato não soube repassar detalhes aos policiais sobre eventuais desentendimentos ou brigas antes do ocorrido.

Mais informações em instantes

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