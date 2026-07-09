Homem é encontrado morto em frente ao Bonezão em Apucarana
Equipe médica da concessionária Motiva PR constatou o óbito na noite desta quinta-feira (9)
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (9) em frente ao monumento do Bonezão, em Apucarana (PR). As autoridades afirmaram que pode se tratar de uma pessoa em situação de rua. Inicialmente, a suspeita é que a morte tenha ocorrido por causas naturais, mas somente as investigações poderão confirmar este fato. Assista ao vídeo no início da matéria.
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De acordo com o relato da testemunha que acionou as equipes de socorro, ela havia passado pelo local durante a manhã e visto o homem deitado. Na ocasião, acreditou que ele estivesse apenas dormindo. No entanto, ao retornar do trabalho, no fim da tarde, percebeu que a vítima continuava no mesmo local e na mesma posição. Diante da situação, aproximou-se para verificar o estado do homem e constatou que ele estava morto.
Segundo apurado pelo TNOnline, a vítima foi encontrada morta em cima de um colchonete improvisado e havia um pacote de bolachas pela metade ao seu lado.
Em entrevista, o cabo Mônaco da Polícia Militar (PM) explicou que foi localizado um documento junto ao corpo. "A princípio, tem um documento ali que consta um RG de São Paulo, mas a gente não sabe se é dele', disse.
Após o acionamento das equipes de resgate, uma unidade de suporte avançado da concessionária Motiva PR foi deslocada para o endereço. O local foi imediatamente isolado e uma médica da equipe de socorro constatou oficialmente o óbito.
A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência e garantir a segurança da área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que assumem agora a investigação do caso e os procedimentos para a identificação do cadáver, além de descobrir a causa da morte.