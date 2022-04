Da Redação

Homem é encontrado morto em bairro de Apucarana

Um homem foi encontrado morto, dentro de uma casa na Rua Maria José Bonilha Milano, na região do Residencial Sumatra em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada e confirmou que a ocorrência está em atendimento.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, o homem tinha 59 anos, a causa da morte seria natural. As equipes isolaram o local e acionaram a Polícia Civil. A ocorrência chama a atenção dos moradores do bairro.

O homem, Luis Carlos dos Santos, tinhas problemas de saúde, como epilepsia.