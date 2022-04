Homem é encontrado morto em Apucarana neste sábado

Da Redação

Um homem de 36 anos foi encontrado morto no começo da tarde deste sábado, 30, em Apucarana, dentro de uma residência, no bairro Recanto do Lago. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por familiares para atendimento mas a vítima já estava em óbito.

O corpo do homem foi encontrado em um cômodo nos fundos da casa onde ele morava com a família.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O corpo foi levado ao IML de Apucarana onde deve passar por exames para apontar a causa da morte.