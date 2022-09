Homem é encontrado morto dentro de poço em Apucarana

Da Redação

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para retirar o corpo de um homem, de 56 anos, que foi encontrado morto dentro de um poço de uma chácara na Vila Rural Nova Ucrânia, próximo ao Cemitério Ucrâniano de Apucarana, neste sábado (24).

O homem estava desaparecido desde o início da semana. Familiares registraram um Boletim de Ocorrências na sexta-feira (23) sobre o sumiço da vítima, que não havia dado notícias há 4 dias.

fonte: TNOnline O trabalho dos bombeiros para a retirada do corpo está sendo dificultada por entulhos

De acordo com o Soldado Acácio, da Polícia Militar, a filha da vítima chamou a PM após suspeitar de que seu pai havia sido vítima de assassinato. "Hoje a filha da vítima foi à chácara do seu pai e viu que os porcos não estavam no chiqueiro, o botijão de gás, a fiação e bomba d'água foram arrancadas e próximo ao poço estavam uma carriola e vestígios de cimento. Ela temia que seu pai tivesse vítima de homicídio, então fomos ao local", informou.

O trabalho dos bombeiros para a retirada do corpo está sendo dificultada por entulhos que foram jogados por cima do corpo. Veja:

A Polícia Civil e a Perícia também estão no local. O caso será investigado.

