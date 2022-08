Homem é encontrado morto dentro de casa na Vila Reis em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 50 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa em Apucarana na manhã desta quarta-feira (17). A Polícia Militar (PM) foi até a residência localizada na Rua José Tobias, na Vila Reis.

O homem morava sozinho, e um vizinho ao ir para o trabalho resolveu passar na casa para ver como ele estava e sentiu um cheiro forte então chamou a polícia.

A PM acionou a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a polícia, não havia marcas de violência pelo corpo e nem sinais de arrombamento na casa do homem. Foi constatado que a morte seria natural, então a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) foi chamada para providenciar o recolhimento do corpo.

José Valdir Ferreira teria falecido há dois dias e teria problemas com alcoolismo, informaram familiares.





