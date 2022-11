Homem é encontrado morto dentro de casa em Apucarana nesta tarde

Da Redação

Ele faz parte de uma família de pioneiros da cidade

A Polícia Civil de Apucarana confirmou que um homem, de 67 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na região da Estrada Professor André Berezoski, na zona rural da cidade, na tarde desta segunda-feira (7). Ele foi identificado como Pedro Berezoski, filho do pioneiro e primeiro professor de Apucarana, André Berezoski (in memoriam).

A causa da morte, conforme a polícia, seria um possível infarto. A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), foi chamada para a remoção do corpo. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

No domingo (6), João Roberto dos Santos, de 46 anos, também foi encontrado morto dentro da própria casa, no Jardim Ponta Grossa. Ele foi velado na Capela Central e o sepultamento ocorreu às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

