Homem é encontrado morto dentro de casa; amigos lamentam

Amigos lamentam nas redes sociais o falecimento de Gildo Barbosa Vieira de 47 anos. Ele foi encontrado morto dentro da própria casa, no Núcleo João Paulo em Apucarana.

Conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, Aserfa, ele será velado na Capela Central a partir das 11h desta quarta-feira (19), e o sepultamento acontece às 13, no Cemitério da Saudade.

Gildo era muito querido pelos amigos, desde a época dos festivais de música da Paróquia São José. Ela era integrante do Grupo Jocap. Nas redes sociais muitas mensagens em homenagem ao apucaranense.

"Uma grande pessoa! Um coração bom com uma humildade incrível! É assim que vou lembrar desse figura que quando encontrava com ele conversava bastante, lembrando do futebol domingo de manhã no São José e do grupo JOCAP! Partiu cedo infelizmente! Que Deus lhe conceda um bom lugar Gildinho Gildo Barbosa ! Meus sentimentos a todos os familiares"