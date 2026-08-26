Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
JARDIM TRABALHISTA

Homem é encontrado morto dentro de carro em Apucarana

Vítima apresentava ferimento por disparo de arma de fogo e um revólver foi localizado no veículo; Polícia Civil apura o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é encontrado morto dentro de carro em Apucarana
Autor Homem foi encontrado dentro de carro no Jardim Trabalhista - Foto: TNOnline

Um homem foi encontrado morto no interior de um carro na madrugada desta quarta-feira (26), no Jardim Trabalhista, em Apucarana. A vítima apresentava um ferimento na cabeça causado por disparo de arma de fogo e estava com um revólver sobre o colo.

-LEIA MAIS: Homem ataca esposa com martelo e é contido pelos filhos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 3h por uma pessoa que passava pela Rua José Manoel de Oliveira. A testemunha relatou ter visto um Ford Focus branco estacionado, com marcas de tiros no vidro. Ao olhar para dentro do automóvel, percebeu que o motorista estava desacordado e acionou o socorro.

No local, os policiais confirmaram a situação. O vidro da porta dianteira esquerda estava estilhaçado e com duas perfurações. A vítima já estava em óbito, segurando uma arma, aparentemente um revólver calibre 38.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao endereço e confirmou oficialmente a morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram na cena para coletar evidências que ajudem a esclarecer as circunstâncias e a dinâmica da morte. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município para exames complementares.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana Crime investigação NOTÍCIAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV