Homem é encontrado morto dentro de carro em Apucarana

Vítima apresentava ferimento por disparo de arma de fogo e um revólver foi localizado no veículo; Polícia Civil apura o caso

Um homem foi encontrado morto no interior de um carro na madrugada desta quarta-feira (26), no Jardim Trabalhista, em Apucarana. A vítima apresentava um ferimento na cabeça causado por disparo de arma de fogo e estava com um revólver sobre o colo.

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A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 3h por uma pessoa que passava pela Rua José Manoel de Oliveira. A testemunha relatou ter visto um Ford Focus branco estacionado, com marcas de tiros no vidro. Ao olhar para dentro do automóvel, percebeu que o motorista estava desacordado e acionou o socorro.

No local, os policiais confirmaram a situação. O vidro da porta dianteira esquerda estava estilhaçado e com duas perfurações. A vítima já estava em óbito, segurando uma arma, aparentemente um revólver calibre 38.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao endereço e confirmou oficialmente a morte.

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A área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram na cena para coletar evidências que ajudem a esclarecer as circunstâncias e a dinâmica da morte. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município para exames complementares.