Homem é encontrado morto com sinais de violência em Apucarana

Corpo foi encaminhado ao IML de Apucarana para exame de necropsia

Um homem, de 31 anos, foi encontrado morto com sinais de violência na noite de sexta-feira (9), em Apucarana, norte do Paraná. Segundo informações apuradas junto ao Instituto Médico Legal (IML), o corpo apresentava um ferimento no supercílio, aparentemente provocado por uma pancada ou até uma queda. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.

Conforme informações divulgadas no relatório da Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para verificar a situação suspeita em uma casa na Rua Olavo Bilac, no Jardim Ouro Verde.

Ao chegar no local havia vários parentes da vítima na parte externa e interna da residência. O homem, de 31 anos, estava em um dos quartos deitado em uma cama com sangue no rosto e uma poça de sangue no chão. A equipe do Samu confirmou a morte e acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil.

O TNOnline apurou junto ao IML que o exame de necropcia deve apontar a causa da morte.

