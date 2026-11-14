Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VIOLÊNCIA

Homem é encontrado ensanguentado com lesões na cabeça perto de linha férrea em Apucarana

Vítima foi localizada por moradores na tarde deste sábado (14) e levada ao Hospital da Providência com o apoio da Guarda Civil Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é encontrado ensanguentado com lesões na cabeça perto de linha férrea em Apucarana
Autor Homem foi encontrado por pedestres que passavam pelo locak - Foto: colaboração

Um homem de 38 anos foi encontrado ensanguentado e com diversas lesões na cabeça na tarde deste sábado (14), às margens da passagem de nível da linha férrea, na região da Vila Nova, em Apucarana. A suspeita inicial das equipes de resgate é de que ele tenha sido vítima de agressão.

- LEIA MAIS: Mulher fica ferida em acidente entre carro e bicicleta elétrica no Jardim Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pedestres que passavam pelo local avistaram o homem e acionaram o socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos no local, constatando a gravidade dos ferimentos na região do crânio, além de identificar informações preliminares de que a vítima estaria alcoolizada.

Após a avaliação médica inicial, o homem foi encaminhado para atendimento no Hospital da Providência. A ocorrência contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), que esteve presente no local e realizou a escolta da ambulância até a unidade de saúde. Até o momento, as circunstâncias da possível agressão não foram esclarecidas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO Apucarana linha férrea NOTÍCIAS Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV