Homem é encontrado ensanguentado com lesões na cabeça perto de linha férrea em Apucarana

Vítima foi localizada por moradores na tarde deste sábado (14) e levada ao Hospital da Providência com o apoio da Guarda Civil Municipal

Um homem de 38 anos foi encontrado ensanguentado e com diversas lesões na cabeça na tarde deste sábado (14), às margens da passagem de nível da linha férrea, na região da Vila Nova, em Apucarana. A suspeita inicial das equipes de resgate é de que ele tenha sido vítima de agressão.

- LEIA MAIS: Mulher fica ferida em acidente entre carro e bicicleta elétrica no Jardim Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pedestres que passavam pelo local avistaram o homem e acionaram o socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos no local, constatando a gravidade dos ferimentos na região do crânio, além de identificar informações preliminares de que a vítima estaria alcoolizada.

Após a avaliação médica inicial, o homem foi encaminhado para atendimento no Hospital da Providência. A ocorrência contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), que esteve presente no local e realizou a escolta da ambulância até a unidade de saúde. Até o momento, as circunstâncias da possível agressão não foram esclarecidas.