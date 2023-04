Homem é encontrado com sinais de espancamento no Contorno Norte

Da Redação

Equipe do Samu encaminhou a vítima para UPA

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Policia Militar (PM) foram acionados na manhã de segunda-feira, 03, para atender uma pessoa com sinais de espancamento que estava às margens da rodovia no Contorno Norte, em Apucarana.

Conforme solicitação repassada pela Central de Operações da PM, um pedestre acionou as autoridades, informando que no local havia uma pessoa agredida e que estava muito machucada. O solicitante relatou que chegou para trabalhar e se deparou com a pessoa pedindo ajuda.

Na chegada dos policiais, a equipe do Samu já estava encaminhando a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para atendimento médico. Na unidade de saúde foi verificado que a vítima estava com lesões na cabeça, passando por atendimento e sem condições de fazer seu relato dos fatos.

