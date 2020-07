Homem é detido por importunação ofensiva ao pudor contra jovem em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 29 anos foi preso por importunação ofensiva ao pudor em Apucarana na tarde de quinta-feira (11). Uma adolescente de 15 anos foi a vítima.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para conter uma rixa no Residencial Sumatra na Rua Pedro Boutros No local, a mãe da jovem disse que ela e os parentes estavam no endereço pois um homem tentou agarrar a foça a filha dela.

A adolescente relatou para a equipe, que a mãe dela pediu para ir ao mercado e durante o percurso de volta do estabelecimento, já próximo de casa, na Rua Biagen Riveline, um carro se aproximou e o motorista pediu para ela entrar.

A garota ainda disse que não aceitou entrar no veículo, então o suspeito parou o carro, foi até a direção dela, a segurou pelo braço com força e começou agarrá-la e beijá-la sem o seu consentimento.

Ainda segundo a jovem, o primo dela chegou no local, então o suspeito entrou no carro e saiu. Em seguida ela foi para casa e relatou para mãe o que tinha acontecido.

A mulher com apoio de alguns parentes. foram até a residência do suspeito. Conforme a PM o homem negou o crime, disse que conhece a adolescente pelo fato dela morar em frente a casa de sua mãe.

Segundo a polícia, o suspeito, a adolescente e os familiares foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.