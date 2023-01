Homem é detido pilotando motocicleta irregular em Apucarana

Da Redação

Veículo estava com todos os seus sinais identificadores suprimidos

Um homem que não teve a idade divulgada foi detido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, por ter adquirido uma motocicleta com os sinais identificadores suprimidos. O flagrante aconteceu no Parque Industrial Zona Norte.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe da PM realizava patrulhamento no Núcleo Habitacional das Indústrias, quando na Rua Tomio Nakamura avistou dois condutores, em duas motocicletas, transitando, sendo que uma delas estava com as luzes apagadas.

Ao perceberem a presença da equipe policial, ambos deslocaram em alta velocidade pela via e estacionaram, desembarcando rapidamente e tentaram fugir para o interior do terreno de uma residência.

Eles foram alcançados e abordados pelos policiais, que constataram que um dos veículos estava com todos os seus sinais identificadores suprimidos. O condutor da moto disse que ela seria de propriedade do irmão do condutor da outra moto, que não estava no local. Uma menor de 16 anos, esposa do referido dono da moto, compareceu no local e disse que o casal adquiriu o veículo pela quantia de R$ 4.000,00 de uma pessoa que não se recorda.

O condutor da moto e a menor foram encaminhados até a delegacia para prestar esclarecimentos.

