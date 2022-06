Homem é detido pela PM após promover quebra-quebra em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana no início da tarde deste sábado, 25, depois de invadir uma funerária e uma farmácia e causar danos nos estabelecimentos.

continua após publicidade .

A primeira invasão ocorreu na Rua Gastão Vidigal, por volta das 12h40. A funcionária da funerária acionou a polícia depois que um homem desconhecido chegou perguntando por um funcionário do local e quando a recepcionista informou que tal pessoa não estava ali, o homem ficou muito nervoso e com uma atitude descontrolada começou a bater na divisória frontal de acrílico com tapas, gerando danos. A divisória chegou a cair em cima do computador da funerária e sobre o celular da funcionária. Outros funcionários interviram na situação e expulsaram o homem do local.

Pouco tempo depois, por volta das 13h20, desta vez na Rua Nova Ucrânia, Bairro da Igrejinha, o mesmo homem teria entrado em uma farmácia alterado, em seguida deu um tapa no balcão quebrando o vidro.

continua após publicidade .

Funcionários acionaram a PM, que realizou diligências na região e conseguiu localizar o homem caminhando na rua Zacarias de Góes e Vasconcelos, sentido a Vila Rural.

Ele foi abordado e encaminhado para delegacia para as devidas providências.