Homem é detido pela GCM após agredir esposa e destruir casa em Apucarana

Na noite de domingo (27), um homem foi levado à delegacia pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, suspeito de agredir a própria esposa e danificar a residência do casal, localizada no Jardim Catuaí. A ocorrência, que configura violência doméstica, teve início na noite de sábado (26) e se arrastou até a tarde do dia seguinte.

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A equipe de segurança foi acionada para verificar a denúncia de agressão. Antes mesmo de chegarem ao endereço, os agentes cruzaram com um veículo onde estavam a vítima e sua irmã, que tentavam deixar o local. Os guardas notaram que a mulher ferida apresentava marcas de sangue na perna.

Segundo o relato da irmã, ela foi até a casa após saber da briga e encontrou a vítima caída no chão, cercada por cacos de vidro. A mulher confirmou aos agentes que foi agarrada, empurrada e humilhada verbalmente pelo marido durante as discussões contínuas.

Ao se dirigirem à residência do casal, os guardas encontraram um cenário de destruição: o portão e a porta do imóvel estavam quebrados. Apesar da violência do episódio, o suspeito foi encontrado consumindo bebida alcoólica de forma calma. Questionado sobre os fatos, ele admitiu ter brigado com a esposa, mas se recusou a dar mais explicações.

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O homem não resistiu à abordagem e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil sem o uso de algemas, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima foi escoltada por uma viatura até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos e, na sequência, também compareceu à delegacia para os trâmites legais.