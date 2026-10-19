Homem é detido duas vezes no mesmo dia em Apucarana após tentar invadir casa

Jovem havia sido detido por desacatar policiais e, poucas horas depois de deixar a delegacia, quebrou o portão do imóvel para ameaçar uma família

Um jovem de 23 anos foi detido duas vezes em um intervalo de menos de três horas na noite de domingo (18), no Jardim Flamingos, em Apucarana. A sequência de crimes começou quando o rapaz invadiu uma residência e terminou com ele aterrorizando uma família com uma faca, logo após ser liberado pela Polícia Civil.

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O primeiro caso foi registrado por volta das 19h30. A responsável pelo estabelecimento acionou a Polícia Militar após homem entrar no local sem permissão, alegando que queria usar a piscina. Durante a abordagem, o rapaz apresentou comportamento agressivo, desobedeceu às ordens e chegou a empurrar os policiais para tentar fugir quando foi informado de que responderia pelo crime.

Mesmo contido e levado à delegacia, o jovem continuou ofendendo a equipe com xingamentos e tentou intimidar os policiais. Segundo a PM, ele chegou a afirmar que a mãe trabalhava na corregedoria do estado de São Paulo e que a prisão "não ficaria assim". Após o registro inicial da ocorrência de invasão e desacato, ele foi liberado.

No entanto, a tranquilidade no local durou pouco. Às 22h20, a polícia precisou voltar ao mesmo endereço. O suspeito retornou ao imóvel, quebrou a fechadura do portão e invadiu a residência armado com uma faca de cerca de 20 centímetros. No local, ele ameaçou de morte uma mulher, os filhos e a mãe da vítima. O ataque só foi interrompido porque uma testemunha interveio, enfrentou o rapaz e conseguiu expulsá-lo do imóvel.

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Com a chegada de equipes de reforço da PM, o invasor foi localizado escondido em uma casa em frente ao local das ameaças. A faca utilizada por ele foi encontrada jogada no quintal.

Durante a segunda prisão da noite, o jovem reclamou de dores na mão devido a uma queimadura com óleo quente, que ele afirmou ter ocorrido enquanto cozinhava. Ele foi escoltado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber curativos e, logo após receber alta médica, foi encaminhado novamente à delegacia.