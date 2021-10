Da Redação

Homem é detido com maconha após denúncia de estar armado

Um homem foi abordado pela Polícia Militar (PM) de Apucaranano começo da noite deste sábado (16) na Rua da Natividade, Colônia Novos Produtores, após receber denúncia de que ele poderia estar armado.

A polícia recebeu um chamado informando as características do suspeito e foi até o local. Chegando lá, encontrou o homem com as características repassadas e deu voz de abordagem. No momento em que ele viu a viatura, dispensou um envólucro próximo de onde foi abordado. A equipe policial recuperou o material dispensado e descobriu que se tratava de uma porção de maconha, acondicionada em um saco plástico transparente.

O homem foi identificado e conduzido até o Cartório da PM para lavratura do Termo Circunstanciado.