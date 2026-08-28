Homem é detido após GCM encontrar moto furtada caída em via pública

Um homem foi encaminhado à delegacia de Apucarana após se apresentar como dono de uma motocicleta furtada que estava caída em uma via pública. A apreensão do veículo, um modelo Honda/CG 125 Titan KS, foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) logo após a equipe ser acionada pela central de operações para averiguar a situação de abandono.

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Ao chegarem ao local, os guardas municipais realizaram a consulta da placa no sistema de segurança. A checagem revelou que a motocicleta possuía um alerta ativo de furto, com registro original feito na cidade de Londrina, no norte do Paraná.

Durante o atendimento da ocorrência, um indivíduo se aproximou da equipe e afirmou ser o proprietário da moto, alegando que havia adquirido o veículo recentemente. Diante do registro de furto no sistema, os agentes conduziram o suspeito e a motocicleta até a Delegacia de Polícia. O caso foi apresentado à autoridade policial de plantão, que tomará as providências legais cabíveis para investigar a suposta compra e o crime original.