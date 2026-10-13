Homem é detido após empurrar e ofender companheira em Apucarana

Um caso de violência doméstica terminou na delegacia na manhã desta segunda-feira (12), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) após ser agredida e xingada pelo companheiro dentro da própria residência.

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De acordo com o registro policial, a equipe foi chamada para intervir após uma discussão intensa entre o casal. A vítima relatou aos agentes que mantém um relacionamento bastante conturbado com o parceiro. Durante a briga, o homem a empurrou e proferiu diversas ofensas contra ela.

Ainda segundo a mulher, mesmo após ser ofendida e pedir repetidas vezes para que o companheiro fosse embora da casa, ele se recusou a deixar o imóvel.

Diante da situação e do desejo da vítima em prestar queixa formal contra o agressor, a PM encaminhou ambos para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. Para garantir a segurança, os envolvidos foram levados à delegacia em viaturas separadas, onde o caso foi entregue à Polícia Civil para os procedimentos legais.