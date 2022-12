Homem é detido após disparar tiros em festa de Natal, no Pirapó

Da Redação

Ele foi encaminhado juntamente com as munições e armas de fogo para a delegacia de Apucarana

Um homem que não teve a idade divulgada foi detido pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo, 25, no Distrito do Pirapó, em Apucarana. Segundo uma denúncia anônima, ele teria disparado pelo menos quatro tiros durante uma confraternização familiar de Natal. Com ele, a PM apreendeu armas e munições.

Segundo o boletim de ocorrências, um denunciante anônimo afirmou que um homem havia efetuado ao menos quatro disparos de arma de fogo durante uma confraternização familiar na Fazenda Santa Tereza, no Distrito de Pirapó. Ainda segundo a denúncia, o atirador estaria embriagado.

Chegando no local, após consentimento para a entrada na residência, a moradora informou aos policiais que o seu filho era quem havia realizado os disparos de arma de fogo e que ele estaria dormindo. Ele foi chamado para se apresentar aos policiais. Os moradores da casa indicaram que a Pistola Taurus GX4 estaria no criado mudo do quarto dele e ainda informaram que havia outra arma de fogo na residência, que se encontrava no armário do quarto dele, tratando-se possivelmente de uma arma de chumbinho modificada para disparar munições de calibre 22.

Ainda foram encontrados 11 estojos deflagrados Luger CBC 9mm, 13 munições treino Luger CBC 9mm, 47 munições Luger CBC intactas, 3 munições CBC .22 e 24 estojos deflagrados CBC .22. Em buscas pelo entorno da residência foi encontrado um estojo deflagrado de munição CBC Luger 9mm.

Segundo o relato das testemunhas que estavam na residência, o homem efetuou disparos durante a confraternização que ocorria naquela noite, inclusive apontando para próximo das pessoas. Eles disseram ainda que a prática é recorrente. O suspeito assumiu ter disparado sua arma de fogo.

Ele foi encaminhado juntamente com as munições e armas de fogo para a delegacia de Apucarana.

