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Homem é detido após bater carro em árvore e reprovar no bafômetro em Apucarana

Acidente aconteceu no distrito de Vila Reis; exame apontou índice de álcool bem acima do permitido por lei

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 08:16:43 Editado em 07.07.2026, 08:16:39
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Homem é detido após bater carro em árvore e reprovar no bafômetro em Apucarana
Autor Homem foi levado à delegacia após teste do bafômetro - Foto: Agência Brasil

Um motorista de 42 anos foi parar na delegacia no início da noite de segunda-feira (6) após colidir o veículo que conduzia contra uma árvore na Rua Amélia de Almeida, no distrito de Vila Reis, em Apucarana. Ele apresentava fortes sinais de consumo de bebida alcoólica e acabou detido em flagrante.

-LEIA MAIS: Homem é preso após apedrejar viatura policial no centro de Apucarana

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De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), o homem dirigia um Volkswagen Gol vermelho quando perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore de grande porte. Uma testemunha presenciou a batida e acionou as autoridades. O impacto causou apenas danos materiais na parte frontal do automóvel e ninguém se feriu.

Quando os policiais chegaram ao endereço, constataram que o condutor estava com os olhos avermelhados e forte cheiro de álcool, além de apresentar um comportamento arrogante e agressivo com a equipe.

Para confirmar a suspeita, a PM solicitou o apoio da Guarda Municipal para a realização do teste do bafômetro. O exame apontou o resultado de 1,23 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, configurando crime de trânsito.

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Diante da situação, o motorista foi levado à delegacia de Apucarana, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

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acidente de transito motorista embriagado POLICIA MILITAR prisão em flagrante teste do bafômetro Vila Reis
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