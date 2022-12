Homem é cortado com estilete durante assalto de madrugada em Apucarana

Da Redação

A vítima procurou atendimento médico na UPA no início da manhã deste sábado (31)

Um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no centro de Apucarana, no início da manhã deste sábado (31), com um corte no tórax, feito por um golpe de estilete. A vítima teria sido agredida em um assalto, ocorrido próximo à avenida Roberto da Silveira.

Por conta do tipo de ferimento, a equipe de atendimento da UPA acionou a Polícia Militar para o registro da ocorrência. A vítima relatou que foi agredida por um trio, por volta das cinco horas da manhã. Uma mulher de cabelo curto, um homem e um travesti teriam abordado o homem, inicialmente, pedindo cigarros a ele.

No entanto, o trio anunciou o roubo, pedindo que ele entregasse a bolsa, com seus pertences. Quando ele se negou a entregar, os três teriam passado a agredi-lo com socos e chutes. Durante as agressões, o homem foi atingido no peito, com um golpe de estilete. O trio levou a bolsa com roupas e um aparelho celular.

Após o roubo, a vítima contou à polícia que correu e procurou atendimento médico na UPA.

