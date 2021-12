Da Redação

Homem é contido por vizinhos após agredir esposa e filho

Na noite desta quinta-feira (23), a Polícia Militar (PM), de Apucarana, prendeu um homem por agredir a esposa e o filho, de 13 anos, durante uma briga dentro de casa. A equipe foi acionada pelo vizinho que ouviu a discussão. O agressor foi contido por populares até a chegada dos policiais. A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Afonso Camargo.

Ao chegar no local, a PM conversou com a mulher. Ela disse que o companheiro começou a discutir por motivos banais e passou a dar tapas e murros em seu rosto e em sua cabeça. O filho do casal, um menino, de 13 anos, tentou intervir e acabou sendo agredido também pelo pai, que o enforcou e deu socos em seu rosto, causando lesões.



A vítima ainda disse que as duas filhas, de 8 e 9 anos, ficaram com medo de serem agredidas, saíram de casa e permaneceram na rua até a confusão terminar. Diante do exposto, o autor foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).