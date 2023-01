Homem é contido por populares após furtar mochila, em Apucarana

Da Redação

Com o suspeito, a polícia encontrou um facão e três facas

Um jovem, de 28 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (18), por furtar uma mochila na Rua Padre Severino Cerutti, no centro de Apucarana, norte do Paraná.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço, se deparou com o suspeito do crime contido pela população.

Em conversa com as pessoas que estavam no local, os policias descobriram que o homem teria acabado de furtar uma mochila de um caminhão que se encontrava nas proximidades.



O proprietário do item entrou em contato com a equipe e informou que havia deixado a mochila no veículo que utiliza para trabalhar. Porém, no momento em que foi ao caminhão, notou que seus pertences não estavam lá.

A vítima do crime reconheceu os objetos que estavam com o homem contido.

Os policiais realizaram uma revista pessoal e encontram um facão e três facas com o suspeito. Após isso, a PM o prendeu e o encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial, de Apucarana, juntamente com as armas brancas.

fonte: Divulgação/PM O indivíduo foi preso em flagrante

