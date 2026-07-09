Homem é condenado a 20 anos de prisão por assassinato em Apucarana

O Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Clotário Portugal, em Apucarana (PR), condenou nesta quinta-feira (9), a 20 anos e três meses de prisão, o homem acusado de matar a pauladas uma vítima de 48 anos em decorrência de uma dívida de entorpecentes de apenas R$ 30. O julgamento acolheu as teses da acusação de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e com o emprego de meio cruel, prolongando de forma desnecessária o sofrimento do homem atacado.

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O crime aconteceu na noite de 20 de julho de 2024, na Rua Emílio de Menezes. A vítima, que era dependente química e devia aos traficantes locais, foi cercada por três agressores e duramente golpeada com um pedaço de madeira nas regiões do crânio e do tórax. Toda a sessão de espancamento ocorreu na calçada, diante da mãe e da irmã da vítima, que presenciaram os ataques sem poder intervir para salvar o familiar.

Em decorrência das agressões sucessivas, o homem sofreu politraumatismo grave. Ele chegou a ser socorrido pelas equipes de emergência e foi encaminhado ao Hospital da Providência, onde permaneceu internado lutando pela vida durante 39 dias, mas não resistiu à gravidade das lesões cerebrais e torácicas, vindo a óbito.

O réu sentenciado agora a mais de duas décadas de reclusão havia sido preso semanas após o assassinato, durante o cumprimento de mandados judiciais por parte da polícia civil. Durante as buscas nas residências dos suspeitos de envolvimento no ataque, as autoridades localizaram um tablete de crack, dinheiro trocado e diversos aparelhos celulares.

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