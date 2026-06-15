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Homem é baleado no rosto e ombro durante atentado em Apucarana

A vítima foi surpreendida por um atirador que desceu de um carro e efetuou cinco disparos nesta segunda-feira (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 21:42:38 Editado em 15.06.2026, 21:42:34
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Homem é baleado no rosto e ombro durante atentado em Apucarana
Autor A Polícia Militar foi acionada - Foto: Foto ilustrativa

Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (15), na esquina de sua residência, localizada no Jardim América, em Apucarana (PR). A vítima estava na rua quando foi abordada pelo atirador. Dos cinco disparos efetuados, dois atingiram o homem de raspão, causando ferimentos superficiais no rosto e no ombro.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, as informações iniciais apontam que o suspeito teve apoio de um veículo para chegar ao local do crime. O criminoso teria saído de um carro modelo Santana, de cor vermelha, caminhado até a vítima e efetuado os disparos.

Apesar do susto e da quantidade de tiros disparados no local, o homem sobreviveu sem ferimentos graves. Segundo a PM, os projéteis atingiram a mandíbula e o ombro da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem ainda no local, encaminhando-o em seguida para uma unidade de saúde. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas no momento do atendimento preliminar.

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Imediatamente após a coleta dos primeiros dados da tentativa de homicídio, as equipes da Polícia Militar iniciaram patrulhamentos e diligências pela região do Jardim América com o objetivo de localizar o atirador e o veículo utilizado na fuga. Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida.

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Apucarana Disparos de arma de fogo Jardim América POLICIA MILITAR tentativa de homicídio vítima e socorro médico
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