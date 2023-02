Homem é baleado no meio da rua no Jardim Marissol, em Apucarana

Da Redação

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, após um homem ter sido baleado enquanto andava em uma rua da cidade. O caso aconteceu no Jardim Marissol nesta terça-feira (14).

Segundo a vítima, que não foi identificada, ele andava por uma rua do bairro localizado na região norte do município, quando se aproximou de um veículo e o motorista efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção.

O homem não soube informar para as autoridades, com precisão, qual seria a marca e modelo do automóvel e nem a rua específica em que teria sido baleado. De acordo com ele, o carro poderia ser um Golf ou, então, um Palio de cor cinza.

O disparo atingiu a perna esquerda do homem, causando uma fratura no membro. Segundo relato da vítima, ele se dirigiu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana por meios próprios, e não acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme boletim de ocorrência, após efetuar o disparo de arma de fogo, o veículo fugiu em sentido ignorado. A vítima informa que não reconheceu o autor do crime.

