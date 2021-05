Homem é atropelado e motociclista foge do local

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste sábado (22), por volta das 14h a Polícia militar (PM) de Apucarana, deu apoio no trânsito após o atropelamento de um pedestre na rua Gastão Vidigal. Segundo populares a vítima cruzava a via no sentido ao centro da cidade quando uma moto fez a conversão e o derrubou.

O SAMU foi chamado no local e deu assistência ao homem que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para avaliação médica.

A PM relata que ele não soube dizer as características da motocicleta que o atropelou e teria fugido logo em seguida.