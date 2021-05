Homem é atingido por disparo de arma de fogo na "canela"

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de São Pedro do Ivaí foi acionada neste domingo (30), após um homem ser atingido por um disparo de arma de fogo na Rua Santa Juliana.

No local, feito contato com o senhor atingido, ele relatou à PM que estava em sua residência quando ouviu alguém o chamando e foi verificar. Ao sair de casa, conforme a vítima, escutou um barulho de tiro, retornou imediatamente para o interior da residência e percebeu que tinha sido atingido por um disparo de arma de fogo na região da "canela".

Ele disse à PM que não conseguiu ver o autor do disparo. Diante dos fatos, o homem foi orientado e levado para o Hospital da Providência, em Apucarana. De acordo com o boletim, foi realizado patrulhamento na região, mas o autor do disparo não foi localizado.