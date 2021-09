Da Redação

Homem é atendido quase inconsciente após ser espancado

As equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, foram acionadas após um homem ficar gravemente ferido ao ser golpeado na perna com uma faca e levar diversos chutes na cabeça durante briga no Jardim Ponta Grossa, neste sábado (25).

Conforme o boletim, o homem já estava entrando em choque por conta da quantidade de sangue que perdeu devido à facada.

No local, conforme o boletim, a PM foi informada viram um outro homem chutando a cabeça da vítima e gritando que iria matá-la. Pelas marcas das agressões, de acordo com o relatório, as agressões podem ter começado no interior do quintal de número, pois o corredor que dá acesso às casas do fundo tinham marcas de sangue.

A PM tentou localizar o autor das agressões, mas ele não foi encontrado. A equipe recebeu informação do Hospital da providência que o homem tinha entrado com pouca consciência e logo ficou inconsciente, além de apresentar na perna, lesões na face, pupila dilatada, dando indício de um traumatismo craniano.