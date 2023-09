Homem é assassinado a tiros no Jardim Ponta Grossa

PM isolou o local do crime na Rua Octávio de Sá Barreto

Assassinato foi registrado no início da tarde no Jardim Ponta Grossa

Um homem foi morto a tiros em Apucarana no início da tarde desta quinta-feira (28), no Jardim Ponta Grossa. Testemunhas contaram que vários disparos foram realizados contra o homem, que teria 21 anos de idade. A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou o local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi ao local, mas apenas constatou o óbito. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. As primeiras informações é de o jovem tinha várias passagens policiais.

A princípio, as informações dão conta que pelo menos três tiros atingiram a cabeça do homem. O crime ocorreu na Rua Octávio de Sá Barreto pouco antes das 13 horas.

Segundo testemunhas, o atirador praticou o crime no meio da rua e fugiu. O Instituto Médico Legal está no local.

Em entrevista ao TNOnline, o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, afirmou que ainda não tem muitas informações sobre o crime. Ele afirmou que testemunhas serão ouvidas e buscas por imagens de câmeras de monitoramento serão buscadas para tentar esclarecer a autoria do assassinato.

