Homem é arremessado contra carro após ser atropelado em Apucarana

Um homem de 29 anos foi atropelado e posteriormente arremessado contra um carro, na madrugada desta quinta-feira (24), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Doutro Oswaldo Cruz, no centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi atropelada por um motorista de 40 anos. Segundo os PMs, foi feito contato com o motorista no local, mas o mesmo recusou fazer o teste do bafômetro. No entanto, ainda conforme o B.O, o homem não apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica.

O carro que a vítima foi arremessada contra, estava estacionado próximo ao local. Como afirma os policias, o homem foi encaminhado para o hospital para receber atendimento médico. Porém, até o momento da conclusão esta reportagem, o estado de saúde da vítima não foi divulgado.

