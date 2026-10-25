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VIOLÊNCIA

Homem é agredido por trio após se recusar a dar dinheiro em Apucarana

Vítima voltava para casa durante a madrugada no Jardim Marissol quando foi atacada a socos e chutes; socorristas foram chamados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é agredido por trio após se recusar a dar dinheiro em Apucarana
Autor Foto: Arquivo TN

Um homem de 34 anos ficou ferido após ser brutalmente atacado por três desconhecidos durante a madrugada deste domingo (25), na Avenida Rafael Sorpile, no Jardim Marissol, em Apucarana.

- LEIA MAIS: Criminoso liga para loja, exige dinheiro e ameaça matar funcionários em Apucarana

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A situação começou quando a vítima caminhava em via pública retornando da casa de um amigo. No trajeto, o trio se aproximou exigindo uma quantia em dinheiro. Diante da recusa e da resposta do pedestre, que mandou o grupo procurar trabalho, os homens iniciaram as agressões físicas conjuntas.

Em razão dos golpes, a vítima sofreu fratura no nariz, além de diversos machucados na região do rosto e da mandíbula. Por não conhecer os suspeitos e devido à rapidez da ação, o morador não soube repassar características físicas detalhadas que pudessem ajudar na identificação imediata dos autores.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros e encaminhar o ferido para atendimento médico. A Polícia Militar esteve no endereço, registrou o caso como lesão corporal e repassou as devidas orientações à vítima.

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´polícia AGRESSÃO Apucarana Atendimento Médico Lesão corporal violência urbana
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