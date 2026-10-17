Homem é agredido por parceira após descobrir traição em Apucarana

Vítima sofreu ferimentos no rosto, mas recusou atendimento médico e decidiu não denunciar a mulher, que arrumou as malas e deixou a casa

Um homem ficou ferido no rosto após ser agredido pela própria companheira na noite de sexta-feira (16), na região central de Apucarana. A confusão começou logo após o morador descobrir que havia sido traído no dia anterior.

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De acordo com o relatório da Polícia Militar, o casal morava junto há cerca de quatro meses. Durante a discussão sobre a infidelidade, a mulher partiu para cima do companheiro, que precisou segurá-la para tentar se defender das agressões. Durante o conflito, ele sofreu um ferimento superficial no nariz.

Apesar do machucado, a vítima dispensou o acionamento de uma ambulância e recusou atendimento médico. Questionado pelos policiais sobre o desejo de levar o caso adiante na Justiça, o homem preferiu não registrar queixa contra a agressora.

Para encerrar a briga de forma pacífica, a mulher concordou em recolher seus pertences e sair da residência imediatamente, colocando fim ao relacionamento. A equipe policial orientou os envolvidos sobre seus direitos legais e encerrou a ocorrência no local.