Homem é agredido por grupo e atropelado após confusão em Apucarana

Vítima foi perseguida por veículo na Avenida Itararé; agressor fugiu a pé, abandonou o carro e uma enxada foi apreendida no local

Um homem precisou ser socorrido após ser alvo de uma série de agressões na noite desta sexta-feira (11), no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A vítima foi atacada por um grupo, perseguida de carro e ferida no meio da rua.

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a confusão começou dentro de um estabelecimento comercial, onde o homem relatou ter sido agredido por cerca de seis pessoas. Ele saiu do local e começou a caminhar pela Avenida Itararé, momento em que a situação se agravou.

Um dos envolvidos na briga inicial passou a persegui-lo em um carro prata e jogou o veículo intencionalmente na direção da vítima. Logo após o atropelamento, o motorista desceu do automóvel e voltou a atacar o homem. A vítima sofreu um ferimento profundo na perna e ficou com um grande hematoma nas costas.

Após o ataque, o agressor fugiu a pé e ainda não foi localizado. O carro usado no crime foi deixado estacionado na própria avenida. Os policiais verificaram o sistema e constataram que o veículo não possui alerta de furto ou roubo, estando registrado no nome de uma pessoa que mora na cidade vizinha de Califórnia.

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Uma enxada foi encontrada caída no local da agressão. O objeto foi apreendido pelos policiais e entregue na delegacia da Polícia Civil, que assumirá a investigação do caso e poderá usá-la como prova.

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A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para avaliação médica. O homem foi orientado pelas autoridades a registrar uma queixa formal para que os envolvidos respondam criminalmente.