Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VIOLÊNCIA

Homem é agredido por dupla de moto em bar de Apucarana

A vítima de 31 anos levou socos e chutes no bairro João Paulo I; suspeitos fugiram

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é agredido por dupla de moto em bar de Apucarana
Autor Agressões ocorreram no João Paulo - Foto: Reprodução

Um homem de 31 anos foi agredido por duas pessoas em uma motocicleta enquanto estava em um bar no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, na madrugada desta quarta-feira (7).

-LEIA MAIS: Jovem que morreu após acidente de moto em Apucarana é identificado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava no estabelecimento, localizado no cruzamento da Rua Rio Tibagi com a Rua Rio das Cinzas, quando os suspeitos se aproximaram e começaram a desferir diversos socos e chutes. Após o ataque, a dupla fugiu rapidamente.

A corporação foi acionada inicialmente após relatos de uma briga generalizada na região, mas ao chegar ao local, constatou o ataque direto ao cliente do bar. O homem informou aos policiais que, devido à rapidez da ação, não conseguiu memorizar as características físicas dos agressores nem a placa ou modelo da moto utilizada na fuga.

Os agentes registraram o caso e orientaram a vítima sobre as medidas legais cabíveis. Até a publicação desta reportagem, nenhum dos envolvidos havia sido identificado ou localizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana notícias locais policial Sociedade violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV