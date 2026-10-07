Homem é agredido por dupla de moto em bar de Apucarana

Um homem de 31 anos foi agredido por duas pessoas em uma motocicleta enquanto estava em um bar no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, na madrugada desta quarta-feira (7).

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava no estabelecimento, localizado no cruzamento da Rua Rio Tibagi com a Rua Rio das Cinzas, quando os suspeitos se aproximaram e começaram a desferir diversos socos e chutes. Após o ataque, a dupla fugiu rapidamente.

A corporação foi acionada inicialmente após relatos de uma briga generalizada na região, mas ao chegar ao local, constatou o ataque direto ao cliente do bar. O homem informou aos policiais que, devido à rapidez da ação, não conseguiu memorizar as características físicas dos agressores nem a placa ou modelo da moto utilizada na fuga.

Os agentes registraram o caso e orientaram a vítima sobre as medidas legais cabíveis. Até a publicação desta reportagem, nenhum dos envolvidos havia sido identificado ou localizado.