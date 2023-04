Homem é agredido em posto de combustíveis de Apucarana; PM é chamada

Da Redação

Polícia Militar foi ao local e registrou um boletim de ocorrências

A Polícia Militar (PM) foi chamada, na tarde desta quinta-feira (13), após um homem, de 59 anos, ser agredido em um posto de combustíveis na Avenida Governador Roberto da Silveira, na região da Barra Funda, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo motorista agredido, ele foi calibrar os pneus de sua caminhonete no posto e estacionou o veículo ao lado de um condutor de um outro carro que estava utilizando o calibrador. Ao parar o veículo, a vítima acabou deixando a roda sobre a mangueira de calibragem, o que deixou o motorista ao lado irritado.

Ainda de acordo com o homem, o agressor, bastante nervoso com a situação, deu um empurrão e um soco no rosto dele. Depois, entrou no carro e foi embora do local.

A PM foi chamada, mas o suspeito, que já não estava mais no local, não foi encontrado. Contudo, a placa do veículo dele foi anexada no boletim de ocorrências, informou a equipe policial.

