Homem é agredido e tem carro destruído após emboscada em Apucarana

Vítima estava em uma lanchonete no Jardim Iguatemi quando grupo rival chegou; autores fugiram antes da chegada da polícia

Um homem de 31 anos foi ferido na cabeça e teve seu veículo depredado por um grupo de agressores na noite deste domingo (15), no Jardim Iguatemi, em Apucarana. O ataque ocorreu após uma desavença antiga entre a vítima e um dos suspeitos.

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, a vítima estava sentada na mesa da calçada de uma lanchonete quando notou a passagem de uma picape vermelha. O homem reconheceu o motorista como um antigo desafeto. Pouco tempo depois, o veículo retornou ao local e um passageiro desceu, exigindo que a vítima se afastasse do estabelecimento para conversar.

Desconfiado da abordagem, o rapaz se levantou e percebeu que outros homens, incluindo o seu rival, estavam se aproximando. Para evitar o ataque, a vítima correu em direção ao seu carro, que estava estacionado na rua. Durante a fuga a pé, ele foi atingido na cabeça por um objeto pesado.

Mesmo ferido, o homem conseguiu entrar no veículo. Nesse momento, o grupo passou a golpear o automóvel, destruindo o para-brisa, o vidro de uma das portas traseiras e o retrovisor, além de amassar a porta do motorista. A vítima conseguiu dar a partida, fugiu do local e acionou a polícia.

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Equipes da Polícia Militar fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizar os agressores ou a picape usada pelo grupo. A vítima foi orientada sobre os prazos legais para registrar a queixa formalmente na delegacia da cidade.