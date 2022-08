Homem é agredido e jogado em represa de Apucarana; saiba mais

Da Redação

Um homem, de 32 anos, foi agredido e jogado na Represa do Schmidt, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 11h30 desta segunda-feira (22) para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

O homem contou que foi agredido por algumas pessoas na região do Jardim Colonial, depois, foi atingido por uma paulada na cabeça, ficando desacordado. O ferido foi colocado dentro de um carro e jogado na represa.

Ao cair no lago, retomou a consciência, conseguiu se aproximar da margem e pediu por ajuda. De acordo com a PM, o homem estava aparentemente desorientado e com muito frio.

A princípio, pelo menos quatro pessoas participaram das agressões. O Samu confirmou que ele estava com ferimentos na cabeça e foi levado para o Hospital da Providência. Outro caso:

Ladrões matam cachorro para furtar fios elétricos de residência

Os furtos de fios elétricos, cada vez mais recorrentes em Apucarana e toda a região, mobilizaram a Polícia Militar (PM) mais uma vez neste final de semana. Neste domingo, 21, por volta das 8h50 da manhã, moradores da Rua Carlos de Carvalho, no Jardim Ponta Grossa, acionaram a polícia depois de constatar que a fiação do poste padrão havia sido levada, e ainda, um cachorro foi morto pelos ladrões, por ter ficado latindo durante a ação, o que poderia chamar a atenção.

Do local, foram levados cerca de 20 metros de fios elétricos. O relatório policial não detalhou a forma como o animal teria sido morto, tampouco se havia câmeras de segurança próximo ao local, que pudessem ajudar na identificação dos ladrões.

