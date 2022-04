Homem é agredido de madrugada e busca socorro em posto

Da Redação

Um homem buscou ajuda de populares na madrugada desta sexta-feira (29), em Apucarana, depois de ter sido espancado por um estranho. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento na UPA.

Funcionários de um posto de gasolina do Jardim Ponta Grossa acionaram a Polícia Militar, informando que um homem apareceu na empresa apresentando sangramentos, dizendo ter sido agredido por um estranho, minutos antes, na avenida Itararé.

No local, a equipe policial encontrou o homem ferido, sentado no chão. Ele informou que estava nas proximidades de uma loja de conveniência quando um veículo chegou e o condutor passou a acusa-lo de ter roubado um saco de latinhas para reciclagem.

Segundo a vítima, o homem dirigia um carro velho, modelo Del Rey, mas não soube precisar a cor do veículo. Ele contou aos policiais que o homem teria tentado atropelá-lo e, para escapar da agressão, precisou correr. No entanto, ele cansou e o agressor desembarcou do carro e passou a agredi-lo. A vítima apresentava escoriações na cabeça e no rosto.

O agressor, segundo a vítima, voltou para o carro e tomou rumo ignorado em seguida. Foi quando ele se dirigiu ao posto de combustíveis, em busca de ajuda. A polícia não conseguiu localizar o agressor.