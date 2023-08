Homem é agredido com socos e pauladas no centro de Apucarana

Um homem foi agredido com socos, chutes e pauladas na Praça Rui Barbosa, região central de Apucarana, no norte do Paraná. As agressões aconteceram na madrugada desta quinta-feira (17), em frente à “Loja da Banana”.

Uma pessoa que estava no local no momento, chamou a polícia e relatou que avistou cinco pessoas brigando. No entanto, quando os policiais chegaram só encontraram apenas um dos homens.

Segundo os PMs, o homem possuía ferimentos na cabeça e apresentava sangramento. Ele também confirmou que foi agredido com socos, chutes e paulada e por conta disso, precisava de atendimento médico.

O Samu foi acionado, mas segundo a PM, não informaram a gravidade dos ferimentos. O homem foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. De acordo com os policiais, nenhum dos autores da agressão foi identificados.

