Homem é agredido com pedra e sofre fratura exposta na perna

Um homem sofreu uma fratura exposta na perna neste domingo (13), por volta das 11h30, após ser agredido com uma pedra no momento em que ia comprar cerveja em um bar localizado no Jardim Colonial II, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital da Providência.

A PM também esteve no hospital e conversou com a vítima, que disse que o autor é conhecido no bairro. Porém, não lembra o nome dele. Ele informou ainda que estava indo até o bar comprar uma cerveja e que foi abordado pelo homem e começou a ser agredido com socos e com uma pedra.

De acordo com o boletim, o objeto arremessado acabou acertando a perna direita da vítima, que sofreu uma fratura exposta. A vítima foi orientada pelos policiais.