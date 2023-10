Homem é agredido com golpes de faca em Apucarana

Um homem teve ferimentos nas costas após ser agredido a facadas na noite deste domingo (29) em Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela enteada da vítima, que também é cunhada do homem que desferiu as facadas.

O caso aconteceu em uma residência localizada na rua Belo Horizonte, no Loteamento Mercadante, por volta das 22h. Segundo os PMs, quando eles chegaram no local a vítima estava com duas lesões nas costas, mas de acordo com os agentes, eram ferimentos superficiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento no homem ainda no local. Já o suspeito das agressões teria fugido assim que percebeu a aproximação dos policiais. Ele correu e se escondeu em uma mata, como consta no Boletim de Ocorrências (B.O). Ainda de acordo com os PMs, um patrulhamento foi realizado, mas o homem não foi encontrado.

