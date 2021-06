Homem é agredido com barra de ferro em empresa de Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta sexta-feira (4), um homem foi agredido com uma barra de ferro na Zona Norte, de Apucarana, dentro do escritório da Construtora Prestes, no Bairro Viverti, onde trabalha.

As primeiras informações da Polícia Militar (PM), que esteve no local, é que o homem foi agredido por um jovem, que não seria trabalhador da construtora.

Ainda de acordo com a PM, eles teriam entrado em luta corporal, sendo que o agressor usou uma ferro e acertou a vítima, causando lesões na cabeça.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também esteve no local e prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o atendimento médico.

A PM ainda informou que o agressor saiu do local logo em seguida, mas ainda não foi localizado.

Em nota, a construtora informou que prestou o atendimento necessário ao colaborador agredido e que desconhece a motivação dos fatos.