Homem é agredido a pauladas em Apucarana por olhar mulher do agressor

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Um homem, de 34 anos, foi agredido a pauladas em Apucarana, Norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (11). A agressão aconteceu por volta das 20h e teria sido motivada por a vítima ter olhado para a mulher de um dos agressores.

continua após publicidade .

Conforme boletim de ocorrência, o homem se mudou para a Cidade Alta há apenas três dias. Ele estava dentro do seu carro, estacionado em frente um lava rápido no Núcleo Afonso Camargo, quando foi abordado por quatro homens, cada um deles com um pedaço de madeira nas mãos.

LEIA MAIS: Jovem mata idoso que "olhava muito" para a namorada dele, no PR

continua após publicidade .

A vítima foi obrigada a sair de dentro do veículo e foi agredida pelos indivíduos. Ainda de acordo com registros da Polícia Militar (PM), o motivo da violência seria que o homem teria olhado para a mulher de um dos agressores, que é conhecido da vítima.

O homem, no entanto, nega ter visto a mulher em questão, e afirmou às autoridades que não sabe qual seria a real motivação do crime.

A vítima foi atendida por equipes médicas com lesões no crânio. Ele não quis prestar queixa contra os agressores. A PM fez as orientações necessárias.

Siga o TNOnline no Google News