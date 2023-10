Homem é acusado de mostrar órgão genital para adolescente em Apucarana

Adolescente teria corrido com medo para casa após ter sofrido assédio

Uma adolescente de 15 anos foi assediada sexualmente enquanto voltava do colégio durante o início da tarde desta quarta-feira (25) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a vítima, um homem de moto teria passado perto dela e mostrado o órgão genital. O caso teria acontecido na rua Diógenes, na Vila Nova.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato coma menina. De acordo com os policiais, a vítima relatou que o homem estava em uma motocicleta azul e com uma mochila de entrega nas costas, aparentando ser um entregador.

Após o ocorrido, a adolescente saiu correndo assustada para casa e não teve mais contato visual com o suspeito. Ainda segundo os PMs, foi feito um patrulhamento pela região, mas até o fechamento do B.O, o homem não foi encontrado.

Outro caso

Na noite da última terça-feira (24) um caso parecido foi registrado na cidade. Uma mulher também relatou ter sido foi assediada sexualmente enquanto lavava a causada de casa. O caso teria acontecido em uma residência localizada na Rua Tóquio, no Jardim Ponta Grossa.

