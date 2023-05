Homem dorme com cigarro aceso e casa pega fogo em Apucarana

Da Redação

Uma casa localizada no Núcleo João Paulo, na Rua Rio Jordão pegou fogo. Os Bombeiros foram chamados por volta das 15h desta sexta-feira (12). Dois homens, irmãos, estavam na residência quando o incêndio começou. A princípio, um deles dormiu com um cigarro aceso.

Conforme os Bombeiros, nenhuma pessoa ficou ferida. O fogo teria iniciado em um dos quartos, e se alastrou pela residência. A ocorrência chamou a atenção dos moradores do bairro.

"O fogo já estava bastante avançado, mas conseguimos controlar. De acordo com um dos moradores, ele contou que acabou dormindo e estava com um cigarro, que caiu no colchão e o fogo começou, e realmente o foco maior de incêndio era no quarto. Outro irmão deles chegou no local e disse que eles seriam dependentes de álcool. Combatemos o fogo e ninguém ficou ferido", repassou o subtenente Camillo dos Bombeiros.

Uma hora antes, os Bombeiros foram chamados para combater um incêndio ambiental próximo da entrada do bairro. Havia um carro estacionado e o risco do fogo atingir o carro, porém, a equipe foi rápida e conteve as chamas antes que pudessem atingir o veículo.

Ainda segundo os Bombeiros, o condutor estacionou num terreno baldio e saiu do local, quase perdendo seu carro para o fogo.

